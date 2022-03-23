Пекин, 23 марта, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Главный экономический планировщик Китая поставил подробные задачи по увеличению сельскохозяйственного производства, настоятельно призывая к стабилизации производства зерна, расширению посевов сои и масличных культур и обеспечению поставок сельскохозяйственной продукции, сообщает агентство Синьхуа.

Зерно

Районы первичного сельскохозяйственного производства должны улучшить свои комплексные мощности по производству зерна, говорится в циркуляре Национальной комиссии по развитию и реформам Китая. Основные районы сбыта должны эффективно стабилизировать и увеличить показатели самообеспечения зерном, в то время как регионы, где производство и продажи сельскохозяйственной продукции сбалансированы, должны обеспечить базовую самообеспеченность.

Следует предпринять энергичные усилия по расширению посевов сои и масличных культур для поддержки скоординированного развития производства зерновых и масличных культур, говорится в циркуляре.

Экономический планировщик также призвал уделять пристальное внимание спросу и предложению живых свиней, пообещав принять целенаправленные меры для стабилизации основных производственных мощностей и предотвращения колебаний.

Другие меры, направленные на стимулирование сельскохозяйственного производства, включают усиление строительства сельскохозяйственной инфраструктуры и стабилизацию цен на сельскохозяйственные материалы, включая удобрения.

Китай поставил цель обеспечить годовой объем производства зерна в 2022 году на уровне более 650 млрд кг. В прошлом году производство зерна в Китае достигло нового максимума в 683 млрд кг, а площадь сельскохозяйственных угодий превысила 1,76 млрд му (около 117,3 млн га).