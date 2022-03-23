Москва, , 06:09 — REGNUM В среду, 23 марта, в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, утром местами гололедица, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. Манежная площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 24 марта в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер западный 3−8 м/с, ночью переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В четверг, 24 марта, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +6… +11 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами гололедица. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C, облачно, местами небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, периодически интересуются прогнозами погоды 88% жителей России, метеозависимыми считают себя 57%.

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