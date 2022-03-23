Вашингтон, 23 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Радикальные украинские группировки используют во время ведения боевых действий на Украине тактику фашистов времён Второй мировой войны. Такое заявление 22 марта сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Своё заявление российский дипломат сделал в ответ на высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес российских войск, которые, по его словам, якобы совершают «военные преступления» на украинской территории.

Антонов пояснил, что удары российских ВС направлены исключительно на разрушение объектов военной инфраструктуры Украины. В то время как со стороны украинских карателей можно наблюдать тактику фашистов, которую они использовали во времена Второй мировой войны.

В частности, украинские радикалы используют мирное население, в том числе женщин и детей, в качестве живого щита. Прикрываясь гражданским населением, нацисты устанавливают военную технику в жилых кварталах. Возле детских садов, школ и жилых домов украинские радикалы устанавливают системы залпового огня, из которых ведут огонь по российским военным. Одновременно нацисты применяют ракеты «Точка-У», оснащённые кассетными боеприпасами, против гражданского населения.

Также Антонов напомнил о случаях, когда нацисты не давали мирному населению покинуть районы ведения боевых действий через заранее согласованные гуманитарные коридоры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США Антонов предупредил, что увеличение поставок вооружений Украине со стороны Запада является безответственным и ведет к подрыву международной безопасности.