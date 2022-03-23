23 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Жители Красноярского края просят разобраться с непрекращающимся ростом цен в магазинах.

Татьяна Иващенко, , 08:57 — REGNUM Власти регионов России отчитываются о постоянной и планомерной работе по поддержке экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления на страну. Однако в соцсетях продолжают появляться жалобы на рост цен, отсутствие или несоответствие ценников в магазинах.

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Красноярском крае губернатор Александр Усс 22 марта подписал указ о первоочередных мерах по обеспечению устойчивости экономики региона. Для стабилизации ситуации предусматриваются административные, организационные, финансовые, социальные и налоговые мероприятия, говорится в сообщении краевых властей.

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В частности, правительство края продолжит мониторинг цен на продукты питания и будет следить за ситуацией на рынке труда.

Между тем подписчики городских пабликов Красноярска в соцсети «ВКонтакте» продолжают жаловаться на непрекращающийся рост цен в магазинах.

«Я так понимаю, цены просто мониторят. Иначе как наш губернатор смотрит на них и не замечает, что они поднялись буквально на всё», — пишет Игорь Ф.

«А кто-нибудь знает телефон доверия, куда жаловаться на павильоны возле дома, которые обалдели с этими ценами?» — спрашивает Ракета Р.

«Скоро уже месяц будет, как они цены мониторят, а результата ноль», — считает Евгений М.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«А что там с бумагой и моторным маслом, сахаром? Промониторьте, пожалуйста», — просит Kos K.

Иван Ш. убеждён, что нужно «вернуть в работу статью УК за спекуляцию».

»Я знаю, что надо делать! Надо указ издать, что доллар стоит теперь 32 рубля! И все будет хорошо!!!» — иронизирует Ян Ф.

«Как раз проверки сейчас очень нужны — и плановые, и внеплановые», — убеждена Анастасия Д.

«Опять цены поднимутся», — предполагает Zero G.

Магазин Да! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Бумага А4 уже 1150 рублей», — жалуется Екатерина Т.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что за спекуляции на рынке продовольствия необходимо привлекать к ответственности.

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