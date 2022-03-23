Тайбэй, , 05:57 — REGNUM Грузовое судно с портом приписки в Монголии затонуло в международных водах недалеко от побережья Тайваня, сообщает островное Центральное информационное агентство.

Уильям Тернер. Кораблекрушение. 1805

По его данным, инцидент произошел в 48,8 морских милях от тайваньского порта города Тайчжун. На борту судна находились восемь членов экипажа. Спасателям удалось эвакуировать семерых из них, еще один числится пропавшим без вести. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Других подробностей произошедшего не приводится. Также пока неизвестная причина затопления судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта у берегов японского острова Танэгасима затонуло рыболовецкое судно из-за возникшего на борту пожара. Спасти удалось троих членов экипажа, один погиб, еще четверо пропали без вести.