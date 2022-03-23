Владивосток, , 05:54 — REGNUM Из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора». Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ТОФ.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» U.S. Navy

пресс-служба ТОФ «Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Ижора» Тихоокеанского флота вышли из пункта базирования во Владивостоке в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Экипажи в ходе выполнения основных задач также проведут комплекс корабельных учений и тренировок, включая учения по противовоздушной обороне (ПВО) при участии самолётов морской авиации ТОФ. Также будет отработано пополнение боевым кораблём запасов траверзным способом на ходу в море.

Как сообщало ИА REGNUM, на главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке после завершения первых в этом году крупных учений в Японском и Охотском морях возвратился фрегат «Маршал Шапошников».

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