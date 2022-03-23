Лучше разбираться с транзитом газа после завершения спецоперации — мнение
Якутск, 23 марта, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Россия может попросить международные финансовые институты сохранить средства от продажи газа через транзит на Украине, если не доверяет «Нафтогазу». Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, сообщает 23 марта корреспондент ИА REGNUM.
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Эксперт считает, что пока стоит согласиться на условия украинской стороны в этом вопросе, и затем решать его уже после завершения спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что вопрос транзита газа из России в Европу в настоящее время остаётся сложным, он обсуждается на самом высоком политическом уровне. На настоящий момент принято решение осуществлять транзит газа до тех пор, пока это будет технически возможно.