Якутск, 23 марта, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Россия может попросить международные финансовые институты сохранить средства от продажи газа через транзит на Украине, если не доверяет «Нафтогазу». Такое мнение высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, сообщает 23 марта корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт считает, что пока стоит согласиться на условия украинской стороны в этом вопросе, и затем решать его уже после завершения спецоперации.

«Иначе мы лишимся транзита газа вообще — это раз, лишимся доходов — это два. И международные финансовые обязательства не сможем выполнять. А дальше после завершения действий ВС РФ уже разбираться. Или попросить международные финансовые институты сохранить эти средства, если не доверяют «Нафтогазу», — считает Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что вопрос транзита газа из России в Европу в настоящее время остаётся сложным, он обсуждается на самом высоком политическом уровне. На настоящий момент принято решение осуществлять транзит газа до тех пор, пока это будет технически возможно.