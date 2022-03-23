Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Россия призывает Соединенные Штаты уничтожить свои запасы химического оружия, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В 2017 году Россия ликвидировала свои запасы химического оружия. Этот факт был задокументирован ОЗХО. США в свою очередь сознательно затягивают уничтожение оставшихся 3% химического оружия, которые все еще представляют серьезную угрозу для планеты», — заявили дипломаты.

В связи с этим российские дипломаты призывают Соединенные Штаты отказаться от химического оружия и уничтожить свои запасы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглаве МИД России Сергей Рябков назвал злонамеренными инсинуациями заявления властей США о якобы планах Москвы использовать химическое оружие. Он добавил, что Россия не располагает запасами химического и биологического оружия.