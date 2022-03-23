Пекин, 23 марта, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Китайская алюминиевая компания Chalco по итогам 2021 года получила 5,08 млрд юаней ($798 млн) чистой прибыли. Это следует из отчёта компании, 23 марта опубликованного на Гонконгской фондовой бирже.

(сс) homw Алюминий

из отчёта Chalco «Это представляет собой увеличение в 5,65 раза по сравнению с предыдущим годом».

При этом выручка компании в 2021 году «возросла на 45% — до 269,748 млрд юаней ($42,3 млрд)».

Корпорация Chalco (Aluminum Corporation of China) контролируется государством и является одним из лидеров мировой алюминиевой промышленности. Во всех подразделениях компании работает более 60 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия обновила исторический максимум.