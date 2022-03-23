Ханой, 23 марта, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Авиасообщение с Россией временно приостанавливает национальный вьетнамский авиаперевозчик Vietnam Airlines. Об этом 23 марта сообщает новостной портал VnExpress.

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Авиасообщение с Россией будет приостановлено с 25 марта. Как пояснили в пресс-службе авиакомпании Vietnam Airlines, это связано с необходимостью пересмотра и уточнения процедур, требований и правил, касающихся страхования транспортных средств в связи с выполнением рейсов в Россию. Дата возобновления авиаперелётов не уточняется.

При этом руководство авиакомпании неоднократно заявляло, что на международные маршруты, которые выполняются Vietnam Airlines, не оказывает влияния ситуация вокруг напряжённых взаимоотношений между Украиной и Россией. Маршруты, которые использует вьетнамский авиаперевозчик, не затрагивают зону, где проходит российская спецоперация, и прилегающие к ней.

Vietnam Airlines в январе текущего года возобновила авиасообщение, которое вынуждена была прервать в связи с пандемией коронавируса. Регулярные авиарейсы совершались авиаперевозчиком в Россию, Великобританию, Германию, Францию.