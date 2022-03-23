Киев, , 05:15 — REGNUM Участников и финалистов передачи «Битва экстрасенсов» стали привлекать в качестве экспертов на новостных украинских телеканалах. Прогнозы подобного рода можно было наблюдать 22 марта на телеканале «Украина 24».

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Новостной украинский телеканал стал привлекать различного рода «магов», «нумерологов» и прочих деятелей подобного рода в качестве аналитиков и экспертов. Участники таких развлекательных шоу, как «Битва экстрасенсов», делают прогнозы касательно предстоящих событий в стране.

В частности, подобным экспертам задают вопросы о том, когда Украина победит «агрессора» Россию, когда Россию ждёт окончательный крах и распад и какая судьба ожидает российского лидера Владимира Путина.

Эксперты-экстрасенсы делают прогнозы, полагаясь исключительно на собственное мироощущение и «интуицию».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) у беженцев с Украины есть психические расстройства.

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