Аккра, 23 марта, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Не менее 14 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Ганы, сообщают экстренные службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что после ДТП на месте происшествия возник пожар. Спасателям удалось извлечь 14 сгоревших тел погибших в дорожной аварии. Других подробностей произошедшего не приводилось. По факту ДТП ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта два автомобиля столкнулись в Джелалабаде в Афганистане. В результате ДТП погибли восемь человек. Также пострадали два человека, их госпитализировали.