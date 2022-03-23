Омск, 23 марта, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Более 30 тонн продуктов питания и непродовольственных товаров собрали жители Омской области для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Оmskportal.ru Гуманитарная помощь для жителей Донбасса

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В частности, собирать гуманитарную помощь помогают студенты Омского колледжа профессиональных технологий. В начале марта в колледже открылся пункт сбора гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.

22 марта студенты готовили груз к отправке: складывали товары в картонные коробки, следили за целостностью упаковок.

Как отметила руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Галина Моисеева, в Омске работают уже шесть центров сбора гуманитарной помощи в образовательных учреждениях профессионального образования.

«Предметов первой необходимости и продуктов питания собрано уже много, но не хватает товаров для детей грудного возраста: детское питание и предметы ухода», — подчеркнула Моисеева.

Коробки с гуманитарным грузом студенты отвезут на склад на улице Нефтезаводской, 40. Там принимается гуманитарная помощь от организаций. Затем груз отправят в Донбасс и в регионы, куда прибыли беженцы. Некоторая часть товаров останется на складе — на случай приезда переселенцев в Омск.

По состоянию на 22 марта омичи собрали для жителей Донбасса более 30 тонн продуктов питания и непродовольственных товаров. Более 20 тонн готовится к отправке в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, из аэропорта Сургута (ХМАО) тремя авиабортами Минобороны РФ доставят 70 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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