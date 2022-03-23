Белогорск, Амурская область, 23 марта, 2022, 05:06 — ИА Регнум. В город Белогорск Амурской области, где сложилась критическая ситуация с нехваткой топлива для котельных, доставили мазут. Теперь в администрации муниципалитета думают, как за него рассчитываться, написал в своём телеграм-канале мэр города Станислав Мелюков.

Penza350.ru Мазут

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Он констатировал, что напряжение вокруг вопроса по продолжению отопительного сезона в Белогорске спало. Четыре цистерны топлива уже привезли в город, ещё восемь — доставят в ближайшее время.

«Отдельное спасибо Василию Орлову, губернатор договорился с «Роснефтью», чтобы, а адрес Белогорска отгрузили 12 цистерн без предоплаты, они уже в пути. Так что срыва отопительного сезона, как и писал, не допустили, но остался самый важный вопрос — надо рассчитаться за топливо, тем более, что его отправили без оплаты под честное слово губернатора», — отметил Станислав Мелюков.

Он подчеркнул, что проблема с оплатой долгов за услуги теплоснабжения не решается — идёт спад по сборам с населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Станислав Мелюков обратился к горожанам с просьбой в кратчайший срок рассчитаться по долгам за отопление. Ситуация в теплоснабжающем предприятии муниципалитета была близка к критической — топливо заканчивалось. При этом объём долга белогорцев за тепло достиг 250 млн рублей, этой суммы бы хватило на обеспечение работы котельной в течение 50 дней.