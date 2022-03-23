Лондон, 23 марта, 2022, 04:50 — ИА Регнум. США с 1 июня отменяют действие пошлин на большую часть объёма стали и алюминия из Великобритании. Об этом говорится в опубликованном 22 марта заявлении главы британского внешнеторгового ведомства Энн-Мари Тревельян.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

Соединённое Королевство, в свою очередь, открывает беспошлинный ввоз для целого ряда американских товаров, в том числе мотоциклов, джинсов, виски и других.

Энн-Мари Тревельян «Сегодняшнее объявление — это хорошие новости для нашей стальной и алюминиевой промышленности, которые были несправедливо затронуты тарифами, и для 80 тыс. людей, занятых в этих секторах. Это означает, что наши производители смогут снова наслаждаться высоким уровнем свободного от тарифов доступа к американскому рынку».

По словам Тревельян, комментирующей итоги своего визита в США, теперь Великобритания «может двигаться дальше» и сосредоточиться «на углублении наших процветающих торговых отношений с США».

Напомним, таможенные пошлины на импортную продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности (25% для стали и 10% для алюминия) в 2018 году ввёл президент США Дональд Трамп. В рамках нового соглашения предполагается ежегодный беспошлинный ввоз в США более 500 тысяч тонн стали британского производства.