23 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 08:56 — REGNUM В российских арбитражах на сегодня рассматриваются дела, своего рода первопроходцы, связанные с разблокировкой ресурсов, попавших под санкции США. Арбитраж Москвы своим решением обязал американскую компанию Google LLC и её российскую «дочку» — ООО «Гугл» разблокировать YouTube-канал футбольного клуба «Ахмат» из Чечни, который попал под блокировку после того как США и Великобритания ввели санкции против фонда имени Ахмата Кадыров. Если решение не будет исполнено, ответчика обяжут выплатить астрент — судебную неустойку. Это далеко не первый вердикт в пользу российских юрлиц, чьи аккаунты оказались заблокированы, и, возможно, не последний. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сведениям Роскомнадзора, на середину марта 2022 года зафиксировано уже 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Подверглись цензуре и каналы независимых журналистов, и аккаунты зарегистрированных СМИ. Требования Роскомнадзора о прекращении дискриминации Google LLC не выполняет.

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Весной 2021 года ФАС России уже начинал в отношении владельца видеохостинга YouTube антимонопольное расследование за злоупотребление доминирующим положением. А в декабре 2021 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 7,221 млрд рублей (оборотный штраф) за массовые неоднократные нарушения российского законодательства и не удаление запрещенной информации по предписаниям Роскомнадзора.

ФАС Fas.gov.ru

Напомним, первой судебной «ласточкой» в споре с Google по неправомерной блокировке стал телеканал «Царьград», который в 2021 году обжаловал её.

Проигравшая сторона до сих пор не только не исполнила судебное решение, но, похоже, пытается оспорить даже действия судебного пристава. 21 марта 2022 года от российской «дочки» актива поступил иск к судебным приставам Москвы. Третьими лицами в споре проходит в том числе и НАО «Царьград медиа».

Между тем в самом споре о блокировке 17 марта 2022 года очередная инстанция, теперь уже кассационная, подтвердила первоначальный вердикт об обязании разблокировать доступ.

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Клуб «Ахмат» против Google

Ещё одно громкое дело, связанное с блокировкой аккаунта под предлогом санкций, рассмотрели в арбитраже Москвы буквально на днях. 22 марта 2022 года была обнародована результативная часть решения судьи Козленковой по иску АНО «Республиканский футбольный клуб «Ахмат» к ООО «Гугл» и Google LLC. Здесь также причиной обращения в суд послужила блокировка клубного аккаунта.

Талисман ФК «Ахмат» (сс)Simba16

Как следует из результативной части вердикта, односторонний отказ Google LLC и ООО «ГУГЛ» от договоров предоставления услуг сервиса Google аккаунта и видеохостинга YouTube, выразившийся в том числе в блокировке Google аккаунта и канала YouTube «АКНМАТ GROZNY», был признан незаконным. Ответчиков обязали восстановить доступ. По делу установлена судебная неустойка — 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с третьего дня с даты его принятия до его фактического исполнения. При этом еженедельно размер неустойки будет расти — «в два раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта».

Google Дарья Антонова © ИА REGNUM

»Обратить решение суда по настоящему делу к немедленному исполнению в части даты начала начисления судебной неустойки», — отметила судья.

На сегодня в арбитражах России есть ещё иски, связанные с блокировкой аккаунтов. Так, например, на 6 декабря 2022 года арбитраж Москвы назначил заседание по иску АО «Технологическая компания «Центр» (занимается распространением лотерейных билетов) к ООО «Гугл», Google Commerce Limited (Ирландия), Google LLC (США). Истец по этому делу требует признать незаконным односторонний отказ от исполнения договора и обязать обеспечить допуск мобильного приложения к распространению. Детали спора пока не известны.

Но и эти дела, вероятно, будут далеко не последними в свете сложившейся ситуации.