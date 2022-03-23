Вашингтон, 23 марта, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новую информацию об игре Assassin's Creed Infinity, которую компания Ubisoft анонсировала в июле 2021 года. Публикация была размещена 22 марта на портале Xfire.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassins Creed

Отмечается, что в основе концепции новой игры популярной серии будет лежать машина «Анимус», способная считывать генетическую память человека, при помощи которой люди могут «переноситься» в прошлое и наблюдать за жизнь предков. Инсайдеры утверждают, что «Анимус» будет использоваться Ubisoft в качестве инструмента для добавлению игру нового контента, что фактически превратит Assassin's Creed Infinity в игру-сервис.

Отметим, что пока Ubisoft не назвала даже примерные сроки выхода игры. Компания, охарактеризовавшая Assassin's Creed Infinity как «инновационную» игру, подчеркнула, что она точно не будет бесплатной.