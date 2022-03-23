Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Проведение совместного изоляционного эксперимента SIRIUS-2021, моделирующего полёт экспедиции на луну, продолжат США и Россия. Об этом 22 марта сообщила помощник руководителя NASA Кэти Лидерс в ходе посвященной космосу онлайн-конференции.

Луна geralt

Лидерс уточнила, что в рамках изоляционного эксперимента были проведены несколько исследований из тех, что можно организовать на Земле. В настоящее время, по словам Лидерс, совместно с российскими партнёрами NASA проводит очередное исследование и готовится провести ещё один один раунд экспериментов.

В частности, как пояснила помощник главы NASA, эксперимент помогает понять, что можно сделать для помощи членам экипажа, находящимся в изоляции, а также их семьям. В рамках эксперимента имитируются и вынужденные задержки пребывания на Луне.

Напомним, международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран. Проект предусматривает серию изоляционных экспериментов, моделирующих полёт на Луну. До 2028 года запланированы три таких эксперимента, каждый длительностью около года.