Вашингтон, 23 марта 2022, 04:26 — REGNUM В сеть выложили список «ачивок» (достижений) ПК-версии будущей игры A Plague Tale: Requiem, которая пока даже не получила официальную дату релиза. Об этом 23 марта сообщает портал Wccftech.
Согласно опубликованной информации, игра будет состоять из 16 глав, это означает, что её длительность будет сопоставима с длительностью A Plague Tale: Innocence. Издание отметило, что факт произошедшей «утечки» может намекать на то, что релиз A Plague Tale: Requiem не за горами.
Напомним, игра A Plague Tale: Innocence французской студии Asobo вышла 14 мая 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК, а на PlayStation 5 и Xbox Series X/S — 6 июля 2021-го. Её высоко оценили как критики, так и рядовые геймеры, на сайте Matacritic первые дали ей 81 балл (из 100), а вторые — 8,5 баллов (из 10).
Читайте ранее в этом сюжете: Назван примерный хронометраж игры A Plague Tale: Requiem