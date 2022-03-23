Вашингтон, 23 марта, 2022, 04:26 — ИА Регнум. В сеть выложили список «ачивок» (достижений) ПК-версии будущей игры A Plague Tale: Requiem, которая пока даже не получила официальную дату релиза. Об этом 23 марта сообщает портал Wccftech.

Скриншот трейлера игры A Plague Tale: Requiem

Согласно опубликованной информации, игра будет состоять из 16 глав, это означает, что её длительность будет сопоставима с длительностью A Plague Tale: Innocence. Издание отметило, что факт произошедшей «утечки» может намекать на то, что релиз A Plague Tale: Requiem не за горами.

Напомним, игра A Plague Tale: Innocence французской студии Asobo вышла 14 мая 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК, а на PlayStation 5 и Xbox Series X/S — 6 июля 2021-го. Её высоко оценили как критики, так и рядовые геймеры, на сайте Matacritic первые дали ей 81 балл (из 100), а вторые — 8,5 баллов (из 10).