Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Увеличение поставок вооружений Украине со стороны Запада является безответственным и ведет к подрыву международной безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности», — заявил он.

Посол отметил, что передача вооружений киевским властям происходит в упрощенном порядке, что приводит к попаданию оружия в руки нацистов и террористов. Антонов подчеркнул, что передача зенитно-ракетных комплексов Киеву представляет собой угрозу и для гражданской авиации.

«Призываем спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании заявили о намерениях увеличить поставки вооружений Киеву. Таким образом Лондон хочет якобы увеличить боеспособность украинских карателей.