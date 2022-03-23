Богота, , 04:20 — REGNUM В Колумбии при падении автобуса в пропасть погибли шесть детей. Об этом губернатор расположенного на севере страны департамента Сантандер Маурисио Уртадо 22 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Школьный автобус Marobl

Маурисио Уртадо «К сожалению, я должен подтвердить, что произошла авария со школьным автобусом на дороге Лагуна-де-Ортисес — Сан-Андрес, в результате которой погибли шесть несовершеннолетних.»

Травмы различной степени тяжести получили ещё 15 человек, «среди которых как взрослые, так и дети».

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Все пострадавшие, включая водителя автобуса, доставлены в ближайшие больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в связи с гибелью подростка проводится проверка дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

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