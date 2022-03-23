Симферополь, 23 марта, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью будут восстановлены в ближайшее время. Об этом 22 марта сообщил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов в интервью РИА Новости.

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До воссоединения Крыма с Россией полуостров был связан с Херсонской областью железнодорожными и автомобильными путями через перешеек в северной части Крыма. В 2015 году киевские власти приняли решение о блокировке полуострова и с этой целью разрушили железнодорожные пути.

Степанов отметил, что сейчас, после освобождения Херсонской области от украинских националистов и карателей, начнётся восстановление транспортных и железнодорожных магистралей. В будущем планируется поставлять из Крыма в Херсонскую область медикаменты и горючее в обмен на сельхозпродукцию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крымские хлебопёки получат господдержку в размере 46,7 млн рублей получат хлебопеки Крыма в 2022 году, это почти в два раза больше, чем в 2021 году.