Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Опубликованы результаты первых тестов процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, в основу которого легла новая технология3D V-Cache. Об этом 23 марта сообщает портал Wccftech.

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Согласно информации, занесённой в базу данных Geekbench, многопоточная производительность Ryzen 7 5800X3D возросла на 9% по сравнению с Ryzen 7 5800X, несмотря на то, что он новый процессор имеет меньшую тактовую частоту. Издание отметило, что Ryzen 7 5800X3D станет «первым и единственным» процессором, созданном на основе 3D V-Cache и и 7-нм архитектуры Zen 3.

Для справки: AMD Ryzen 7 5800X3D будет иметь восемь ядер, 16 потоков и 100 МБ комбинированного кэша объёмом 64 мегабайта. Как ранее сообщило AMD, технология 3D V-Cache — это первая технология производства x86 процессоров, в рамках которой осуществляется трёхмерная упаковка микрочипов.

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