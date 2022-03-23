Москва, , 07:15 — REGNUM По итогам 2021 года налоговые поступления в консолидированный бюджет Москвы от предприятий химической промышленности выросли более чем на треть. Об этом 23 марта сообщил руководительдепартамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, объём налоговых отчислений в 2021 году составил 12,4 млрд рублей. Эта цифра на 36,9% превышает показатель 2020 года и на 24,6% больше поступлений 2019 года.

«На долю химической промышленности, в которую входит производство удобрений, пластмасс, каучука, лаков и красок, синтетических волокон, клеев, чистящих и косметических средств и другой продукции, приходится более 7% налоговых поступлений от обрабатывающих производств столицы. В прошлом году отрасли удалось преодолеть спад 2020 года и восстановить поступления по всем видам налогов», — сказал Пуртов.

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