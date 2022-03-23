Москва, 23 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Запад пытается вовлечь Турцию в жёсткие антироссийские санкции и заставить её поставлять современное оружие Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

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«Эту американскую интригу в публичном пространстве продвигала заместитель государственного секрекатаря США Венди Шерман. В последние дни Турцию охаживали, наносили туда визиты самые разные люди, в числе которых — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие высокопоставленные визитёры Запада. И нет сомнения, что они хотели от Турции примерно одного и того же — присоединения к антироссийским санкциям в максимально жёсткой форме и активизации военных поставок киевскому режиму», — сказал эксперт.

Напомним, что США настоятельно потребовали от Турции передачи Украине современных зенитно-российских комплексов российского производства С-400.