Сан-Паулу, Бразилия, , 03:57 — REGNUM Издательская компания Maximum Games анонсировала игру FOBIA — St. Dinfna Hotel, которая будет выполнена в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильма ужасов). Об этом 23 марта сообщает портал Game Informer.

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В центре повествования будет находиться журналист-новичок Роберто, решивший исследовать отель St. Dinfna, в котором, по слухам, водятся привидения. По сюжету, в какой-то момент он понимает, что здание, расположенное в бразильском городе Трези-Тилиас (штат Санта-Катарина), действительно кишит призраками, которые хотят его убить.

Отмечается, что игроки будут управлять действиями ещё одного персонажа, в итоге истории обоих героев приведут к грандиозному финалу. Геймерам придётся изучать территорию зловещего отеля, решать различные головоломки и использовать фотоаппарат, который позволяет Роберто исследовать параллельные реальности и заглядывать в прошлое, настоящее и будущее.

Для справки: разработкой игры занимается студия Pulsatrix, для которой этот проект является дебютным. Релиз FOBIA — St. Dinfna Hotel состоится в 2022 году на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК. Прямо сейчас желающие ознакомиться с игрой могут скачать демоверсию в Steam.

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