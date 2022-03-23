Приморский край, , 03:52 — REGNUM Реализация программы Минвостокразвития России «1000 дворов Дальнего Востока» ускорит создание комфортной среды в городах и районах Приморья. Значимость такой поддержки подчеркнул губернатор Олег Кожемяко после совещания 22 марта с полпредом президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Детская площадка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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Трутнев акцентировал, что программа благоустройства будет реализована, причин для ее сворачивания или секвестирования нет.

«Это было правильное решение принять эту программу, потому что отзывы со всех территорий самые положительные. Людям нравятся, что возникают новые дворы. Мы это все контролируем, строительство идет во всех регионах Дальнего Востока», — сказал Юрий Трутнев.

По словам губернатора Приморья, в рамках этого проекта в Артеме, Владивостоке, Находке и Уссурийске были выбраны 232 придомовые территории. Уже идет отбор подрядчиков.

Отмечается, что за последние несколько лет благоустроены более 2 тыс. придомовых пространств, выбранных жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, существенная федеральная поддержка в условиях антироссийских санкций будет оказана системообразующим предприятиям России. В Приморье в этот список попали всего 18 компаний, но Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке 22 марта заявил, что этот перечень не закрыт и в него могут быть включены другие предприятия.