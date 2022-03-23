Севастополь, , 03:43 — REGNUM Производство по делу о несостоятельности, которое было инициировано в отношении ГУП «Городской автозаправочный комплекс», было прекращено. Истец отозвал свои претензии из арбитража Севастополя, передаёт ИА REGNUM.

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В карточке дела появилась запись судьи Архиповой «о прекращении производства по делу о банкротстве».

Этому предшествовало ходатайство об отказе от иска, поданное истцом — ООО «Частное охранное предприятие «Кевлар».

Напомним, дело в отношении продавца моторного топлива слушалось с февраля 2022 года. В качестве основания заявлялся долг в размере 830 тыс. рублей. А за два года до этого от ООО к ГУП было подано пять финансовых исков.