В Севастополе прекратили банкротное дело по автозаправочному госкомплексу
Севастополь, 23 марта, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Производство по делу о несостоятельности, которое было инициировано в отношении ГУП «Городской автозаправочный комплекс», было прекращено. Истец отозвал свои претензии из арбитража Севастополя, передаёт ИА REGNUM.
В карточке дела появилась запись судьи Архиповой «о прекращении производства по делу о банкротстве».
Этому предшествовало ходатайство об отказе от иска, поданное истцом — ООО «Частное охранное предприятие «Кевлар».
Напомним, дело в отношении продавца моторного топлива слушалось с февраля 2022 года. В качестве основания заявлялся долг в размере 830 тыс. рублей. А за два года до этого от ООО к ГУП было подано пять финансовых исков.
Справка: ГУП учреждено правительством Севастополя в октябре 2014 года. Предприятие выступало поставщиком в более чем 35 госконтрактах.