Варшава, , 03:34 — REGNUM После того, как студия CD Project RED анонсировала четвёртого «Ведьмака» и опубликовала тизерное изображение с ведьмачьим медальоном, занесённым снегом, поклонники вселенной начали высказывать различные предположения по поводу сюжета новой игры. Об этом 23 марта сообщает журнал PC Gamer.

Обложки комиксов о Ведьмаке

Фанаты обратили внимание, что медальон на постере не относится к Школе Волка, но при этом они не смогли сразу ответить на вопрос о том, на какую ведьмачью школу намекают разработчики. Некоторые предположили, что это медальон Школы Кота, но другие отметили, что, возможно, это медальон Школы Рыси, которую после событий игры «Ведьмак 3» может основать друг Геральта Ламберт.

Проблема заключается в том, что произведение, в котором появляется Школа Рыси — это фанатская работа, не имеющая отношения ни к романам Анджея Сапковского, ни к играм студии CD Projekt Red. Масла в огонь подлил пиар-менеджер CD Projekt Red Марчин Момот. «Это», если вы по какой-то причине не видите, представляет собой изображение актера и комика Кенана Томпсона, с энтузиазмом кивающего в ответ на чье-то заявление: «Похоже на рысь», — написал Момот.

Напомним, ранее CD Project RED заявила, что четвертая игра франшизы «Ведьмак» не будет разрабатываться на «движке» REDengine, который лёг в основу Cyberpunk 2077. Разработчики пояснили, что для уменьшения времени разработки игры они решили использовать Unreal Engine 5.

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