Абакан, 23 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. В арбитраж Хакасии от кредитора угольного разреза поступил банкротный иск. Претензии к ООО «Разрез Белоярский» суд пока не принял к производству и дату первого заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Иск от красноярского ООО «Компания Гранта-Капитал» был подан 22 марта 2022 года. Сумма претензий составила 8 668 421,4 рубля.

Подаче иска о несостоятельности предшествовали финансовые разбирательства, в ходе которых с разреза взыскали более 11,311 млн рублей долга и неустойки. Помимо этого, в решении суда указано, что начисление неустойки будет производиться и дальше — «начиная с 29.06.2021 года на сумму долга в размере 8 727 766 рублей 20 копеек по день её фактической оплаты в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки».

В едином госреестре компания-ответчик зарегистрирована в мае 2011 года. Владеет активом директор Сергей Ануфриев. Ему же принадлежит и ООО «Торговый дом МГрупп». На разрезе трудятся порядка 50 человек. Месторождение, которое обрабатывает ООО, расположено в Алтайском районе Хакасии. Первый куб вскрыши произведён в августе 2014 года.