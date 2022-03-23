Лондон, , 03:25 — REGNUM Предложение увеличить поставки вооружения на Украину планирует выдвинуть на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе Великобритания. Об этом 22 марта сообщает газета The Times.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Власти Великобритании считают поставки вооружения на Украину «безотлагательной необходимостью», чтобы повысить способность к сопротивлению у войск Украины. Как поясняют европейские чиновники, Запад не должен допустить ситуации, чтобы украинская армия столкнулась с дефицитом вооружений и боевой техники.

Экстренный саммит НАТО состоится 24 марта в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе. Мероприятие будет посвящено ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден вылетит в Европу для личного участия в ряде мероприятий, в том числе в саммите НАТО.

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