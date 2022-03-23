Москва, 23 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. С 1 апреля в Москве начнется приём заявок на соискание литературной премии имени Корнея Чуковского. Об этом 23 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Корней Иванович Чуковский

Мероприятие предназначено для авторов, поэтов и переводчиков детской литературы. В 2022 году дата старта заявочной кампании приурочена к 140-летию со дня рождения писателя.

«Конкурс призван поддержать талантливых литераторов и познакомить с ними читателей. Имена лауреатов станут известны осенью. Одного из семи победителей по традиции определят участники проекта «Активный гражданин», в прошлый раз на платформе проголосовали более 150 тысяч человек», — сказала Сергунина.