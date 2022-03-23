Москва, , 03:07 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал ОАО «Государственная авиакомпания 224 Летный отряд» во взыскании крупной суммы с Минобороны России. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела появилась запись судье Козловского — «в иске отказать полностью». Детали вердикта пока не известны. В споре речь шла о взыскании 13 555 127,31 рубля.

Напомним, дело слушалось с ноября 2021 года.

Компания-истец, по данным с её сайта, входит в топ-рейтинг мировых операторов тяжелых грузовых самолётов.

По открытым данным, ОАО было поставщиком более 80 госконтрактов на общую сумму свыше 18 млрд рублей и заказчиком более 800 госконтрактов. В ноябре 2019 года по иску Роскосмоса с неё была взыскана небольшая неустойка по госконтракту на услуги по транспортировке блока «Фрегат» с головным обтекателем для запуска космических «Канопус-В».