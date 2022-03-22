Бухарест, 23 марта, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Истребители ВВС Румынии сопроводили самолет авиакомпания Turkish Airlines, совершавший перелёт из Москвы в Стамбул в связи с получением информации о его минировании. Об этом 22 марта сообщило министерство национальной обороны Румынии.

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Румынские истребители поднялись в воздух в 17:58 (16:58 мск) и сопровождали гражданский борт до 18:24 (17:24 мск), до тех пор, пока он не вышел из воздушного пространства страны.

Отмечается, что перехват и сопровождение пассажирского самолёта было для румынских истребителей новой миссией, которую они выполнили после получения гражданскими органами управления воздушным движением информации о взрывном устройстве на борту самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бухаресте в связи с поступлением сообщений о минировании пришлось перекрыть несколько улиц в центре города.