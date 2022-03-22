Вашингтон, 23 марта, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Заражение коронавирусом выявлено у экс-первой леди США, экс-госсекретаря и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом 22 марта сообщила сама политик в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

В своём микроблоге Хиллари Клинтон указала, что получила положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. При этом у Клинтон, по её словам, есть лёгкие признаки простуды, а в остальном она чувствует себя хорошо.

Также Хиллари Клинтон отметила, что её супруг Билл Клинтон не заразился коронавирусной инфекцией, у него отрицательный результат теста на коронавирус и нет никаких симптомов заболевания.

Клинтон попросила подписчиков посоветовать им с Биллом хороший сериал для домашнего просмотра.