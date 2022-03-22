Анкара, 23 марта, 2022, 01:57 — ИА Регнум. В Турции в настоящее время не обсуждается вопрос об отказе под давлением США от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и передаче их Украине. Об этом со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира 23 марта сообщает газета «Известия».

Mil.ru ЗРК С-400

Исмаил Демир "Это не предмет обсуждения для нас… Отказ от этого даже не обсуждается».

По словам чиновника, этот вопрос обсуждался в прошлом, и сейчас Турция «просто продолжает» сотрудничество с Россией.

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Демир подчеркнул, что собственную политику республика «способна определять сама», и она сейчас нацелена на обеспечение мира и прекращение конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты ведут переговоры с Турцией об отправке Украине зенитных ракетных комплексов С-400 в обмен на возвращение Анкары в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие санкций.