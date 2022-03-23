Берлин, , 01:38 — REGNUM Отказ Германии от поставок газа из России может привести к серьезным последствиям для пищевой промышленности, росту заболеваемости жителей страны и дефициту хлебобулочных изделий. Об этом сообщает газета Die Welt.

Нищий. Германия

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Издание приводит слова немецкого министра экономики Роберта Хабека, который предупреждал о социальном кризисе, который может возникнуть в случае отказа от импорта российских энергоносителей. Еще в 2018 году ведомство проводило исследование на предмет возможных последствий дефицита голубого топлива.

Эксперимент показал, что проблемы с подачей отопления в жилые дома Германии могут спровоцировать резкий рост заболеваемости простудой, что в свою очередь увеличит нагрузки на систему здравоохранения. Также из-за этого пострадают предприятия, в том числе и пищевой промышленности, которые зависимы от газа. В связи с этим Германия находится под угрозой дефицита молочной и хлебобулочной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия неоднократно подчеркивала, что продолжает поставлять газ в страны ЕС, несмотря на введенные антироссийские санкции. Указывалось, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по контрактам на поставку энергоносителей.