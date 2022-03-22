Манчестер, Великобритания, 23 марта, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Центрфорвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович, выступавший ранее за «Манчестер Юнайтед», высказался о 19-летнем фланговом нападающем «красных дьяволов» Энтони Эланге.

Manutd.com «Манчестер Юнайтед»

«У него огромный талант, мы гордимся и счастливы, что он родом из Швеции. Еще важнее, что он решил представлять сборную Швеции. За ним приятно наблюдать, и если он продолжит в том же духе, перед ним будут открыты все двери. Ему просто важно сражаться, никогда не довольствоваться достигнутым и стремиться к большему. От него самого зависит, что он сможет достичь», — цитирует Ибрагимовича издание SVT Sport.

В текущем сезоне Энтони Эланга принял участие в семнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Брентфорда», «Лидс Юнайтед» и «Атлетико».

Текущее соглашение Эланги с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 4 миллиона евро.