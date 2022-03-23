Оттава, , 01:30 — REGNUM Ubisoft показала результаты реализации проекта ZooBuilder, в рамках которого компания разрабатывает искусственный интеллект (ИИ), предназначенный для создания анимации животных. Об этом 22 марта сообщил журнал PC Gamer.

Искусственный интеллект Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все началось с того, что мы не нашли добровольца, который смог бы надеть мокап-костюм (костюм с маркерами для захвата движений — ИА REGNUM) на медведя», — пошутила в одной из публикаций в соцсетях команда канадской студии Ubisoft La Forge. Разработчики выложили в сеть видео с демонстрацией работы ИИ.

Издание отметило, что, судя по всему, ZooBuilder не наполнит внезапно игры Ubisoft реалистичными животными и не оставит аниматоров без работы, но сможет серьёзно упростить процесс создания прототипов.

Отметим, что работать над ZooBuilder несколько лет назад начало подразделение Ubisoft China, специализирующееся на исследовании искусственного интеллекта. Ubisoft представила проект в 2020 году на специализированной конференции аниматоров.