Донецк, 23 марта 2022, 01:27 — REGNUM В Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыла автомобильная колонна из Абхазии, доставившая в Донецк и Волноваху гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Гуманитарную помощь, доставленную в пострадавший регион по поручению президента Абхазии Аслана Бжании, сопровождал глава МЧС Лев Квициния. В составе переданного властям ДНР груза — электрогенераторы, консервы, макаронные изделия, мука, сахар и бутилированная вода. Все они будут распределены среди наиболее пострадавших жителей.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Луганск прибыли автомобили, которые доставили более 41 тонны гуманитарной помощи.
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