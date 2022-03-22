Донецк, 23 марта, 2022, 01:27 — ИА Регнум. В Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыла автомобильная колонна из Абхазии, доставившая в Донецк и Волноваху гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

пресс-служба МЧС Абхазии «Колонна с гуманитарной помощью из Абхазии прибыла в ДНР, в частности в города Донецк и освобождённую на днях Волноваху».

Гуманитарную помощь, доставленную в пострадавший регион по поручению президента Абхазии Аслана Бжании, сопровождал глава МЧС Лев Квициния. В составе переданного властям ДНР груза — электрогенераторы, консервы, макаронные изделия, мука, сахар и бутилированная вода. Все они будут распределены среди наиболее пострадавших жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Луганск прибыли автомобили, которые доставили более 41 тонны гуманитарной помощи.