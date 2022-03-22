Мюнхен, Германия, 23 марта, 2022, 01:23 — ИА Регнум. 22 марта немецкое издание Bild сообщило, что 28-летний универсальный полузащитник «Баварии» и сборной Австрии по футболу Марсель Забитцер рассматривает возможность ухода из мюнхенского клуба.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, Забитцер испытывает проблемы с главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом. Сообщается, что немецкий специалист практически не общается с австрийским футболистом.

В текущем сезоне Марсель Забитцер принял участие в 24-х матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В составе сборной Австрии футболист набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас в шести матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Забитцер перешел в «Баварию» 30 августа 2021 года из «Ред Булл Лейпцига» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость австрийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.