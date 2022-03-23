Барселона, Испания, , 01:17 — REGNUM Вице-президент каталонской «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что 24-летний французский фланговый нападающий Усман Дембеле может остаться в клубе.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

«Как вы знаете, переговоры не принесли результатов, но Хави говорит, что Усман — исключительный футболист, что он много делает для клуба. Думаю, что Хави выполняет фундаментальную работу, в том числе психологическую, помогая Дембеле лучше понять систему. Понятно, что Хави — пример для игроков. Не исключаю, что мы может снова встретиться с его агентами, чтобы обсудить возможность того, что Усман останется в клубе», — заявил Рафа Юсте в эфире Catalunya Radio.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в двенадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. В прошедшем матче 29-го тура Примеры «сине-гранатовые» разгромили мадридский «Реал» со счетом 4:0, а Усман Дембеле отметился двумя ассистами.