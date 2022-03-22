Вашингтон, 23 марта, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Вылететь в Европу для обсуждения с союзниками ситуации вокруг Украины, общей политики в отношении России и введения в действие нового пакета санкций против Москвы планирует президент США Джозеф Байден. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Вылет президента США в Европу намечен на 23 марта, уже на следующий день, 24 марта, Байден примет участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе и во встрече стран «Большой семёрки» (G7), а затем присоединится к саммиту Евросоюза.

На 26 марта у американского лидера намечены переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, после чего Байден вернётся в США. Посещение Украины, ситуация вокруг которой будет постоянно обсуждаться в ходе поездки, не планируется. В Белом доме уточнили, что в существующих условиях визит президента США на Украину потребовал бы слишком много ресурсов. Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в планах президента США нет.

Главной задачей предстоящей поездки Байдена в Европу станет достижение непрерывной координации и единого ответа европейских союзников, стран НАТО и G7 с точки зрения позиции по России и кризису на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сегодняшний день Вашингтон не заметил каких-либо признаков поставок китайского военного оборудования в Россию.