Москва, , 01:11 — REGNUM 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян был исключен из списка самых талантливых футболистов по версии издания Goal. Российский полузащитник находился на одиннадцатом месте в данном рейтинге.

Голкипер «Динамо» Антон Шунин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что решение об исключении 18-летнего Арсена Захаряна связано с отстранением российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Текущее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 12 миллионов евро.