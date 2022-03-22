Москва, 23 марта, 2022, 01:11 — ИА Регнум. 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян был исключен из списка самых талантливых футболистов по версии издания Goal. Российский полузащитник находился на одиннадцатом месте в данном рейтинге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голкипер «Динамо» Антон Шунин

Сообщается, что решение об исключении 18-летнего Арсена Захаряна связано с отстранением российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Текущее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 12 миллионов евро.