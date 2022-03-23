Тегеран, 23 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. 22 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом рассмотрел текущее состояние двусторонних отношений, региональные события, переговоры в Вене и кризис на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Обе стороны согласились с необходимостью дальнейшего развития и без того «прекрасных двусторонних связей». Представители двух стран также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Амирабдоллахиан отметил в телефонном разговоре, что на переговорах в Вене интересы иранской нации и красные линии Исламской Республики Иран находятся в центре внимания иранской делегации.

«Исламская Республика Иран полностью готова к достижению хорошего, прочного и устойчивого соглашения», — подчеркнул он.

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани, со своей стороны, высоко оценил конструктивную роль Ирана на переговорах в Вене, подчеркнув, что вовлечённые стороны должны сделать все возможное для достижения прочной сделки.