Рим, 23 марта, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Средние годовые расходы итальянских семей на водоснабжение в 2021 году составили 460 евро, передает Agenzia Italia 22 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В сравнении с 2020 годом цена выросла на 2,6%.

Самая дорогая вода — во Фрозиноне (почти 850 евро в год на семью), самая дешевая — в Милане (чуть более 160 евро).

Эксперты отмечают, что жители Италии продолжают расходовать воду крайне неэкономно и что при соблюдении всех рекомендаций годовые расходы семей снизились бы на четверть, а страна сэкономила бы часть особо ценных в свете происходящих событий ресурсов.